شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر البلاتين الأخيرة إلا أننا نستمر بترجيح المحاولات الصاعدة نظرا لتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة بثبات الدعم الممتد نحو 855.00, كذلك استقرار التداولات حاليا فوق المتوسط المتحرك 55 سيزيد من فرص تجاوزه للحاجز المستقر عند 905.00 ليبدأ بتسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 980.00 و 1030.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 905.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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