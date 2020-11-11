شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يميل نحو التصحيح الايجابي– تحليل -11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتذبذب بشكل إيجابي فوق الدعم الأولي المستقر عند 3.1250 معززا بذلك تأثير الميل التصحيحي الصاعد لتداولات الفترة الحالية, نتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الوصول بشكل أولي نحو 3.2100 وبتجاوزه قد ينجح باختبار المقاومة المحورية والممتدة حاليا نحو 3.2730.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.2100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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