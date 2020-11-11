شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين بفضل التقدم فى المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، بفضل الأنباء التي تشير إلى حدوث تقدما ملحوظا فى المفاوضات التجارية بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي ،وقرب التوصل لاتفاق تجاري قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.3292$ الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3270 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3252$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى المملكة المتحدة ، عززت آمال تعاف الاقتصاد الملكي من الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

أفادت الأنباء أن المفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أحرزوا تقدما ملحوظا خلال المحادثات التي انطلقت يوم الاثنين بشأن اتفاق التجارة بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وأن وجهات النظر فى البنود ذات الاختلافات الكبيرة بدأت فى التقارب.

كان رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية قد اتفقا يوم السبت على تكثيف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق تجاري خلال المحادثات التي تبدأ يوم الاثنين فى لندن.

ويمتلك الجانبين فى لندن وبروكسيل فرصة كبيرة حاليا من أجل التوصل لاتفاق نهائي مرضي قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.