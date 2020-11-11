شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من للأعلى له في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة في ستة أسابيع من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة وفي ظلال التفاؤل حيال فعلية اللقاح المشترك لشركة فايزر وشركة بيونتك في الوقاية من فيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.29% لتتداول حالياً عند 890.14$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 887.55$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.67 مقارنة بالافتتاحية عند 92.69.

هذا وقد تابعنا مطلع هذا الأسبوع بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين وبلغت نسبة 90%، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 50.68 مليون ولقي 1,261,075 شخص مصرعهم في 219 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.