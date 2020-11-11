شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يؤكد التزامه بكافة قرارات منظمة "أوبك" ومجموعة أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه، على التزام المملكة بكافة قرارات منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+".

وأكد المجلس خلال اجتماعه، عزم دولتي السعودية والعراق على تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، لا سيما مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و(أوبك+)، والالتزام الكامل بالقرارات التي تم الاتفاق عليها كافة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك بلس عبر الإجماع، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تغيير لأبعد مما يقترحه المحللون.

ولفت في تصريحات صحفية منذ أيام، إلى أنه مع عودة إنتاج ليبيا، وإجراءات العزل العام الجديدة، فإن السوق ما زالت مستقرة.

وأكد أن إجراءات العزل الجديدة بسبب فيروس كورونا لن تؤثر على طلب الوقود بنفس المدى الذي حدث في أبريل، بحسب موقع قناة العربية.

ومن المقرر أن تخفف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير2021.

يشار إلى أن أسعار النفط واصلت الارتفاع خلال تداولات يوم الثلاثاء في ظل استمرار الأجواء الإيجابية إزاء لقاح شركة "فايزر" للوقاية من كورونا، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.