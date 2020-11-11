شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيليتي" تتوقع عودة الربحية لمستويات ما قبل كورونا قريباً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، عودة الربحية في المستقبل القريب لما قبل جائحة كورونا.

وأشار طارق سلطان خلال لقاء له مع قناة العربية، إلى أن الشركة حققت مستويات إيرادات ثابتة في الربع الثالث، وهو ما يعد في ظل الوضع الراهن، بالإضافة إلى أن ربحيتها من العمليات التشغيلية في الربع الثالث ثابتة وهو ما يشير إلى أن الأوضاع العالمية في تحسن.

وأكد أن شركته عالمية وتتأثر بحركة النقل في أنحاء العالم ونلحظ بوادر تحسين في النشاط الاقتصادي العالمي، وهو عامل إيجابي لمساهمينا أن الربحية التشغيلية في الربع الثالث تشابه تلك التي حققناها العام الماضي.

وأشار إلى إن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هو خبر إيجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وإن كانت عملية نقل وتوصيل اللقاح ستكون مكلفة وتحتاج الكثير من الاستعدادات اللوجستية، لافتا إلى أن عملية توصيل اللقاح قد يستغرق وقتاً طويلا وإمكانيات ضخمة لتوصيله لأصحاب الحاجة.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، يوم الإثنين الماضي، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 29.4% إلى 15.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.68 مليون دينار بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 50.4% بالغة 31.52 مليون دينار ، مقابل أرباح بقيمة 63.57 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 37%، مقارنة بـ 41.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له