شكرا لقرائتكم خبر عن "إرنست ويونغ" تتوقع انتعاش عمليات الطروحات الأولية بالسوق السعودي بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة إرنست ويونغ، أن تنتعش عمليات الطروحات الأولية في الربع الرابع، مع قيام شركة "بن داود القابضة"، مشغل سلسلة متاجر المواد الغذائية في السعودية، بقيادة الطريق من خلال الاكتتاب العام الأولي في بورصة "تداول" السعودية".

وأضاف أنه بالرغم من هذا التأثير السلبي فإن الاكتتاب العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري يطلق إشارة إيجابية للأسواق، لاسيما في ضوء واقع إجراء الجولات الترويجية افتراضياً نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه في الفترة المتبقية من العام، من المحتمل أن نشهد زيادة في نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة، وسط استمرار تخفيف قيود الإغلاق.

وأكد أنه لا يزال التأثير السلبي لتفشي جائحة كورونا بالإضافة إلى عدد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية ملموساً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما أدى إلى تراجع نسبي لنشاط الاكتتابات العامة الأولية.

وكشف تقرير حديث لشركة إرنست ويونغ (EY) للاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنطقة سجّلت اكتتاباً عاماً أولياً وحيداً بقيمة 115.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020.

وجمع الاكتتاب العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، ومقرّها المملكة العربية السعودية، 115.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020، وتمت تغطية الاكتتاب بواقع 26.9 مرة من المبلغ المطلوب.

وتأتي الصفقة في غياب الإعلان عن أي عمليات إدراج في الأسواق المالية خلال الربع الثاني من عام 2020، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات التي ينتهي خلالها ربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدون أي إدراج.

وقبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان العام قد بدأ بشكل واعد بأربع صفقات اكتتاب، ثلاث منها في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى جمع 865 مليون دولار أميركي.