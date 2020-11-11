شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسواق المزرعة" ترتفع 63% بالربع الثالث لانخفاض صافي التكاليف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 63.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 16 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغت 8.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 12.8 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 409.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 381.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 34.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 5.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 27.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.