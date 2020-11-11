شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لخط المقاومة الرئيسي الذي يظهر بالصورة وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.9010 كمحطة رئيسية تالية.

نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 0.9192، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يستهدف اختبار مناطق 0.9305 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9060 والمقاومة 0.9190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط