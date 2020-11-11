شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بإيجابية ليتحرك فوق مستوى 0.7300، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7413.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7210 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.7055 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد