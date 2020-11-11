شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت تقديم التداولات الإيجابية ليلامس حاجز 44.00 دولار الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام استمرار الارتفاع والتوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي عند 46.50. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 42.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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