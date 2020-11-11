شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 41.90 ويستقر حوله، مع الإشارة إلى أن السعر يبني قاعدة دعم جيدة فوق المقاومة المخترقة والتي تتحول إلى دعم الآن عند 41.30، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي تصل أهدافه التالية إلى 43.05 ثم 43.75.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 41.30 قد يضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض المؤقت وزيارة مناطق 38.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.60 والمقاومة 43.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد