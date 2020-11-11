شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه المتوسط المتحرك – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل مقاومة قوية أمام محاولات سعر الفضة الإيجابية، بانتظار تخطي هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة اللحظية الصاعدة، والتي تستهدف اختبار مستوى 25.06 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيمد مكاسب الفضة لتصل إلى 26.00 ثم 26.88.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 23.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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