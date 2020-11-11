الذهب يحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 11-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول 1880.00، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع التداولات لمواصلة الارتفاع والابتعاد عن مستوى 1860.90، بانتظار التوجه نحو مستويات 1901.80 ثم 1934.86 التي تمثّل أهدافنا الإيجابية الرئيسية.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بثبات السعر فوق 1860.90، حيث يمثل كسره عامل سلبي سيضغط على السعر لتكبّد خسائر جديدة تصل إلى 1794.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1910.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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