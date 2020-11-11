شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول 1.3020، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير، والتي تشترط الثبات دون 1.3100، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بتجاوز مستوى 1.2960 للتوجه نحو 1.2885.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2930 والمقاومة 1.3080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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