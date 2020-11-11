شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول الاختراق مجدداً – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين محاولة جديدة لاختراق مستوى 105.20 لكنه يعود للتداول دونه، مما يبقي على الفرص قائمة لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف زيارة مناطق 103.65 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 105.20 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 106.00 ثم 106.44 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.30 والمقاومة 105.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط