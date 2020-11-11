شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نحج زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3270 ويجري محاولات لاختراق، مما يدعم استمرار التوقعات الإيجابية، ممهداً الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 1.3482 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3210 سيضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع قد يستهدف مناطق 1.3000 بشكل رئيسي قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد