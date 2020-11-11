شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نحج زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3270 ويجري محاولات لاختراق، مما يدعم استمرار التوقعات الإيجابية، ممهداً الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 1.3482 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3210 سيضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع قد يستهدف مناطق 1.3000 بشكل رئيسي قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 11-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.