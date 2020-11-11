شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تتواجد عند 1.1955 ثم 1.2011.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1795 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1.1720 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد