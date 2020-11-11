شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار للجلسة الثانية على التوالي في أعقاب أفضل أداء يومي له في ثمانية أشهر أمام الين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية في أعقاب أفضل أداء يومي له منذ 19 من آذار/مارس في مطلع هذا الأسبوع وليعكس ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 105.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.30، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.01، بينما حقق الأعلى له عند 105.32.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت استقرار النمو عند 9.0% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 9.1%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات اتساع التراجع إلى 5.9% مقابل 15.0% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا عن كون بلاده ستتحلي باليقظة التامة ضد فيروس كورونا وأن حكومته ترغب في اتخاذ الخطوات الضرورية حتى يستعيد الاقتصاد تعافيه وترغب في نشر كل الوسائل المتاحة في الوقت المناسب، مضيفا أنه سيتم إصدار تعليمات من قبل حكومته حول توفير ميزانية إضافية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وتابعنا أيضا الاثنين الماضي بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين وبلغت نسبة 90%، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مسبقاً لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي سابقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 50.68 مليون ولقي 1,261,075 شخص مصرعهم في 219 دولة.