شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي وسط البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1823 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1815، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1833، بينما حقق الأدنى له عند 1.1812.

هذا وقد تتطلع الأسواق غداً الخميس إلى مشاركة كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك انجلترا أندرو بيلي بالإضافة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش عبر الأقمار الصناعية حول السياسة النقدية تحت عنوان "المصارف المركزية في عالم متغير" في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول الخدمات المصرفية المركزية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتقادها بأن هناك أمكانية لوجود شراكة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتحديد قواعد الاقتصاد الرقمي، مع تطرقها إلى أنه حان الوقت لوضع جدول أعمال بين واشنطون وبروكسل لبدأ المبادرة وأن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية لاين أن ما هو غير قانوني في الاقتصاد غير الرقمي سيكون غير قانوني في الاقتصاد الرقمي، مضيفة أن من المهم أن يرفع الشركاء معاييرهم في الاقتصاد الرقمي وأنه يجب على الشركات الرقمية الكبيرة أن تدفع الضرائب المناسبة، وذلك مع أفادتها بأنه إذا ما لن يكن هناك اتفاق دولي حيال الضرائب الرقمية، فأن الدول الأوروبية ستتصرف حيال ذلك الأمر.

كما نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية لاين لكون الموعد النهائي للضرائب الرقمية هو منتصف عام 2021 وأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي العودة إلى جدول الأعمال مع الولايات المتحدة الذي كان بينهم قبل خمسة أعوام، وفي سياق أخر، أفادت بعض التقرير بأن البرلمان الأوروبي قد وصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية حيال حجم موازنة الاتحاد في الفترة ما بين 2021 إلى 2027 وذلك بنحو 1.8 تريليون يورو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هدا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 4$ مليار خلال الأسبوع الجاري وذلك في أعقاب حكم منظمة التجارة العالمية حيال شركة بوينج الأمريكية وبالأخص أن المفوض التجاري الأوروبي طالب الولايات المتحدة مسبقاً مراراً وتكراراً بضرورة وقف القيود التي فرضتها مؤخراً على التجارة الأوروبية وبالأخص الطائرات الأوروبية.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الاثنين أفادت كبير المفوضين الأوروبيين في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عبر حسابه الرسمي على توتير بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يضاعفون جهودهم من أجل التوصل إلى اتفاق حيال الشراكة المستقبلية بين بروكسل ولندن، وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق لأي تطورات حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في أعقاب تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد مؤخراً.