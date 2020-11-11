شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6232 نقطة، مصحوبا باستمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما يواجه المؤشر مستوى المقاومة 6250 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6460 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,177 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,267 نقطة