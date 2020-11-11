شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ الأسبوع الماضي، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 10100 نقطة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10131 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 10700 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,044 وبين مستوى المقاومة هو 10,268 نقطة
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