شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لمؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء في ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين بإعلان شركة فايزر الأمريكية مطلع هذا الأسبوع عن كون المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، قادت أسهم شركتي التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا وتينسنت المدرجة في هونج كونج مسيرات تراجع مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وذلك عقب إعلان إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق أمس الثلاثاء عن مجموعة من مسودة المبادئ التوجيهية التي تهدف لكبح السلوك الاحتكاري على منصات الإنترنت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني دور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت استقرار النمو عند 9.0% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتساع النمو إلى 9.1%، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.5% إلي ما قيمته 105.0 مقابل ارتفاع 11.9% عند 107.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.34% ليربح 22.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,723.65، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.74% ليربح هو الأخر 432.93 نقطة ويصل إلى المستوى 25,338.52.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54% ليخسر 26.52 نقطة ويصل إلى المستوى 4,927.36، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.25% ليخسر هو الأخر 8.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,351.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.05% ليخسر 13.88 نقطة ويصل إلى المستوى 26,287.60، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.07% ليربح 26.19 نقطة ويصل إلى المستوى 2,479.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.19% ليربح 24.17 نقطة ويصل إلى المستوى 12,636.56، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.56% ليربح هو الأخر 98.77 نقطة ويصل إلى المستوى 6,439.30.