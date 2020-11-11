شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء الجلسة مرتفعا عند مستوى 67 فلس، الا انه اغلاق منخفضا عند مستوى 64٫50 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 72 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 63.1 بينما مستوى المقاومة هو 67.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط