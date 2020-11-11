شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يقلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 36٫30 فلس امس الثلاثاء، مقتربا بذلك من مستوى مقاومته القوي عند 38 فلس، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما قد يساهم بدوره في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 30 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35 بينما مستوى المقاومة هو 37 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط