شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 649 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 640 فلس، وفي ظل استمرار الأداء الايجابي لمؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 700 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 630 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 642 بينما مستوى المقاومة هو 660 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط