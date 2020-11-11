شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 165 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مستقرا بذلك أعلى خط اتجاهه الهابط قصيرا لأجل والذي بدا مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، مما يعد إشارة إيجابية قد تدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 170 فلس كمستوى أول ثم 180 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 164 بينما مستوى المقاومة هو 168 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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