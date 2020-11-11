شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى منذ تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 89٫80 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 101 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 80 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 89.1 بينما مستوى المقاومة هو 90.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط