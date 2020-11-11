شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 576 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ عام 2013، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم إمكانية مواصلة الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 620 فلس كمستوى الو ثم 670 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 568 بينما مستوى المقاومة هو 588 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد