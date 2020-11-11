شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 74٫10 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 64 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 72.2 بينما مستوى المقاومة هو 77.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط