شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 690 فلس، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 680 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع وصول السهم لمستوى المقاومة الهام عند 770 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 690 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 672.0 بينما مستوى المقاومة هو 690.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر المباني (MABANEE) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.