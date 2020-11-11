شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 690 فلس، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 680 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع وصول السهم لمستوى المقاومة الهام عند 770 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 690 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 672.0 بينما مستوى المقاومة هو 690.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط