شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 3٫60 ريال، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 3٫70 ريال،كما سجل السهم ارتفاعا خلال الجلسة بلغ 3٫83 ريال، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 3 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.31 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.79 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط