شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES)يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1٫71 ريال، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تقلص مكاسبه التي حققها خلال بداية الأسبوع الحالي للوصول لمستوى الدعم 1٫45 ريال مرة أخرى كمستوى أول ثم 1٫20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫85 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.54 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط