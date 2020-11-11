شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يصل لمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لمستوى المقاومة الفرعي 8.71، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدي به إلى انهاء جلسة اتسمت بالتذبذب، ارتفع السهم خلالها بنسبة بلغت 0.47% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.71، ليستهدف مستوى الدعم 7.98 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.98 ومستوى المقاومة 9.00.