شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.13% بما يعادل 0.18 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 16.56.