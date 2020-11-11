شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ومنهياً جلسة اتسمت بالتذبذب حقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 0.80 نقطة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 57.50، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 57.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 67.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.50 ومستوى المقاومة 60.00.