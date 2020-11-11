شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفض سهم كيمانول (2001) في تداولاته المبكرة لآخر جلساته، مسجلاً أدنى سعر له عند 10.00، استطاع السهم الارتداد بعدها ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 1.74% بما يعادل 0.18 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 10.84، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 11.30.