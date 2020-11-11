شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم معدنية (2220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.66% بما يعادل -0.55 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.05 ومستوى المقاومة 36.00.