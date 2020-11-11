شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 0.20 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط. لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 13.52 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.30 ومستوى المقاومة 13.72.

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