شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب زاد في نهايتها بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 38.65 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأيضاً يستفيد من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8,613.77 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 8,199.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,199.48 ومستوى المقاومة 8,613.77.