شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: هبوط مخزونات النفط بأكثر من 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي ثلاثة ملايين برميل.



وانخفض مخزونات البنزين بحوالي 3.3 مليون برميل بينما هبط مخزون المقطرات بنحو 5.6 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.