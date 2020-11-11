شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعاني من إلغاء طلبيات شراء جديدة على طائرات "737 ماكس" المنكوبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" أن عددا من عملائها ألغوا طلبيات شراء 12 طائرة من "737 ماكس" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان بعد عن إعادة "737 ماكس" للخدمة منذ مارس/آذار عام 2019 بعد حادثي سقوط طائرتين من نفس الطراز.



لكن "بوينج" أكدت أن الجهات التنظيمية الفيدرالية في الولايات المتحدة تقترب من إنهاء مراجعاتها تمهيدا للساح بتحليق "737 ماكس".



وكانت طائرة إثيوبية طراز "737 ماكس" قد سقطت في العاشر من مارس/آذار عام 2019 مما أسفر عن مصرع جميع ركابها، وذلك بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من نفس الطراز ليسفر الحادثان عن مقتل 346 شخصا.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "بوينج" بنسبة 5.2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 188.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 193.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 180.3 دولار.