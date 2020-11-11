شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "ليفت" تهبط بحوالي 48% خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ليفت" لخدمات مشاركة الركوب انخفاض إيراداتها الفصلية خلال الربع السنوي الثالث بشكل حاد مع استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وهبطت إيرادات "ليفت" بنسبة 48% في الربع الثالث إلى 499.7 مليون دولار مقارنة بحوالي 955.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وسجلت الشركة الأمريكية خسائر فصلية بحوالي 459.5 مليون دولار في الربع الثالث من خسائر قدرها 463.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت الشركة خسائر بحوالي 239.7 مليون دولار دون توقعات بخسائر قدرها 250 مليون دولار، وتتوقع الشركة التحول نحو الربحية في الربع الرابع من عام 2021.



وهبط عدد عملات "ليفت" في الربع الثالث بنسبة 44% إلى 12.5 مليون مقارنة بـ8.7 مليون خلال الربع الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "ليفت" بنسبة 4.3% إلى 36.05 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 38.06 دولار في حين سجل أقل سعر عند 35.8 دولار.