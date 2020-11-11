شكرا لقرائتكم خبر عن سابك في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم سابك (2010) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.10% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 95.00، ليستهدف مستوى المقاومة 105.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 93.50 ومستوى المقاومة 100.00.