شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسمنت العربية (3010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.53% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 30.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 34.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.70 ومستوى المقاومة 33.20.
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