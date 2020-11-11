شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 16.74، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.16 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 16.74، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيعلن بذلك تخلصه من الضغط السلبي، ليواصل بعدها الصعود مستهدفاً مستوى المقاومة المحوري 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.64 ومستوى المقاومة 17.32.