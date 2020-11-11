شكرا لقرائتكم خبر عن دراية ريت يجني أرباحه – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم دراية ريت (4339) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استعداداته مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 11.30، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.54% بما يعادل -0.06 نقطة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.30 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.94 ومستوى المقاومة 11.46.

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