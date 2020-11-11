شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اليمامة للحديد (1304) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 22.88، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، ليغلق على انخفاض بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -0.30 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 22.60، ليستهدف مستوى المقاومة 26.85. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.60 ومستوى المقاومة 26.00.

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