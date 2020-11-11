شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح المؤشر بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.99% بما يعادل 81.36 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 4,040.48، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 4,531.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,000.00 ومستوى المقاومة 4,400.00.