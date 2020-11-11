شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يعزز التحفيز الاقتصادي بينما تعاني البلاد من موجة الوباء الثانية والان نبدء بالتفاصيل

«ارتفع الحجم الإجمالي لمحفظة بنك إنجلترا من الأصول الحكومية والشركات إلى 895 مليار جنيه إسترليني».

لـنـدن - أعلن بنك إنجلترا المركزي عن إطلاق جولة أخرى من مشتريات السندات، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي في أوروبا يعزز تدابير التحفيز، استجابة لتأثيرات الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه يستعد أيضًا لضخ المزيد من حزم التحفيز بحلول الشهر المقبل، بينما تغلق دول مثل فرنسا وألمانيا أجزاء من اقتصاداتها لوقف الارتفاع المطرد من الإصابات.

لكن الخبراء الاقتصاديين حذروا من أن البنوك المركزية لا يمكنها فعل الكثير لمواجهة آثار الوباء، ودعوا الحكومات إلى بذل المزيد.

ووافقت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي على شراء الحكومة البريطانية لسندات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 195 مليار دولار. وبذلك يرتفع الحجم الإجمالي لمحفظة بنك إنجلترا من الأصول الحكومية والشركات إلى 895 مليار جنيه إسترليني. وصوت المسؤولون للإبقاء على سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي عند 0.1 ٪.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2020 حيث من المقرر تنفيذ إنجلترا لإغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع لإبطاء معدل الإصابة، بداية من يوم الخميس المقبل. وطبقت اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بالفعل قيودًا مماثلة.

وتفترض التوقعات الاقتصادية أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى شروط مناسبة لاتفاقية التجارة الحرة قبل نهاية العام. وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى ظهور حواجز تجارية جديدة بين المملكة المتحدة وجيرانها، ممن يستوردون حوالي نصف صادرات بريطانيا.

وقالت لجنة السياسة النقدية: «لا تزال الآفاق الاقتصادية غير مؤكدة بشكل غير اعتيادي في المنطقة، وتعتمد على تطور الوباء والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة، فضلاً عن طبيعة الترتيبات التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

واتخذت البنوك المركزية إجراءات هائلة لدعم الاقتصادات المتضررة من الوباء، منذ أن ضرب الفيروس في وقت سابق من هذا العام العالم، وفرضت الحكومات قيودا على النشاط الاقتصادي والحياة اليومية، في محاولة منها لمنع تفشي العدوى. ومع ارتفاع معدل إصابات الفيروس مرة أخرى، تقوم بعض الحكومات الآن بتوسيع إجراءات التحفيز.

وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء قبل الماضي سعر النقد الرسمي إلى ما يقرب من الصفر، وأعلن عن ضخ 100 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 70.57 مليار دولار، ضمن برنامج التيسير الكمي، حيث يسعى إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي انتشر منذ فترة بسيطة في جميع أنحاء البلاد.

وفي أوروبا، قال البنك المركزي الأوروبي إنه يعتزم زيادة دعمه لاقتصاد منطقة اليورو في ديسمبر، وذلك عبر ضخ حزمة تحفيز مالية يمكن أن تشمل مليارات الدولارات من مشتريات السندات الجديدة، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة وإعطاء قروض أرخص للبنوك.

ويتناقض التباطؤ الاقتصادي المفاجئ في أوروبا مع المرونة النسبية التي حققتها اقتصادات الولايات المتحدة وآسيا. وفي آسيا، تمكنت الاقتصادات الكبرى مثل الصين واليابان من خفض معدلات الإصابة، من خلال اتباع مجموعة متنوعة من تدابير السياسة العامة، والامتثال للقواعد على نطاق واسع من قبل سكانها.

وفي الولايات المتحدة، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته ثابتة في الإعلان الذي قام به يوم الخميس الماضي، لكن يمكن للمسؤولين البدء في مراجعة خطط الطوارئ من أجل التحسينات المحتملة، وفقًا للمقابلات والبيانات العامة الأخيرة.

وشدد محافظو البنوك المركزية على الحاجة إلى استمرار التحفيز المالي مع تعافي الاقتصادات من العواقب الاقتصادية للوباء.

وحذر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، الأسبوع قبل الماضي من أن وقف الحوافز المالية في وقت مبكر جدًا في الولايات المتحدة قد يتسبب في «خطر استمرار وتأصل الركود في البلاد».

وقالت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي: «لا يزال الموقف المالي الطموح والمنسق مهمًا». وأضافت: «ضعف الطلب من الشركات والأسر، والخطر المتزايد من تأخر الانتعاش يبرران استمرار الدعم وسياسات التحفيز المالية الوطنية».

لكن مسار السياسة المالية بات غير مؤكد رغم ذلك، حيث واجه المشرعون في الولايات المتحدة طريقًا مسدودًا منذ شهور بسبب حزمة الإغاثة الاقتصادية، ولم تقدم الحكومات الوطنية في أوروبا موافقة نهائية على تقديم حزم تحفيز جديدة وأقل من سابقتها للدول الأعضاء بقيمة 750 مليار يورو، أي ما يعادل 879 مليار دولار.

وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس الماضي إن برنامج دعم أجور الموظفين غير القادرين على العمل بسبب القيود الحكومية الجديدة سيتم تمديده حتى نهاية مارس، بينما كان من المقرر أن ينتهي البرنامج الشهر المقبل.

ووصف السيد سوناك الخطوة بأنها جزء من استجابة منسقة مع البنك المركزي. وقال «إن الانتعاش الاقتصادي تباطأ، والمخاطر الاقتصادية تميل إلى الاتجاه الهبوطي».

ختامًا.. أظهرت أحدث توقعات بنك إنجلترا للاقتصاد البريطاني، والتي نُشرت أيضًا يوم الخميس الماضي، أن المسؤولين يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 ٪ في عام 2020، والسبب الرئيسي في الانكماش هو الانخفاضات الحادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.